Surajpur Crime: पति ने ही जहर पिलाकर की थी पत्नी की हत्या, नवविवाहिता का मृत्यु पूर्व बयान बना अहम साक्ष्य

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को हत्या (Surajpur wife murder case) के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी से मारपीट के बाद उसने उसे जहर पिला दिया था। अस्पताल में उसे कुछ समय के लिए होश आया तो उसने कहा था कि पति ने ही उसे जहर पिलाया है। मृतका के मृत्यु पूर्व दिया गया बयान ही अहम साक्ष्य बना। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बता दें कि जहर पिलाने से पहले उसने ससुर को फोन कर कहा था कि वह उनकी बेटी से परेशान है, उसे यहां से ले जाएं। जब वह घर से निकला तो दोबारा फोन कर बताया कि उसने जहर पी लिया है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं।