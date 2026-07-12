Big Incident: सूरजपुर में कूलर बना मौत की वजह, नहाकर कमरे में आया युवा SECL कर्मी, हाथ रखते ही चली गई जान

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदनपुर में युवा एसईसीएल कर्मी की मौत घर में रखे कूलर की वजह से हो गई। दरअसल कूलर में प्रवाहित करंट (Current in cooler) की चपेट में आकर उसकी जान चली गई। एसईसीएल कर्मी नहाने के बाद कमरे में आया। फिर कमरे में रखे कूलर पर हाथ रखकर पत्नी से बात करने लगा। इसी बीच उसे करंट का जोरदार झटका लगा। इससे वह वहीं गिरकर अचेत हो गया। थोड़ी देर बाद परिजन कमरे में पहुंचे और उसकी हालत देख उनके होश उड़ गए। फिर उसे तत्काल अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल लाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवा एसईसीएल कर्मी की मौत (Death due to current) से परिजनों में मातम पसर गया है।