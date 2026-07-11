सरगुजा में एक के बाद एक चार मौतें, ट्रक ने महिला को कुचला तो बाइकों की भिड़ंत में तीन युवकों ने गंवाई जान

दूसरी घटना हाईवे पर हुई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने दंपती को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे-43 पर सेदम बाजार के पास पीछे से आए एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में देवरी निवासी रीता एक्का (48) की मौत हो गई, जबकि उनके पति सुखन एक्का गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों सीतापुर से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस अज्ञात ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है।