Sitapur MLA: सीतापुर विधायक ने 12वीं टॉपर छात्रा को इनाम में दी स्कूटी और लैपटॉप, बोली- मुझे कलेक्टर बनना है

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो (Sitapur MLA gave scooty to girl student) द्वारा एमएलए एजुकेशन कोर की शुरुआत की गई है। इसमें विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसी क्रम में शुक्रवार को सीतापुर में अलंकरण समारोह एवं विधानसभा स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें विधायक ने 12वीं में टॉपर रही बतौली हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रूपा यादव को स्कूटी और लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया गया। इधर छात्रा ने कहा कि वह कलेक्टर बनने की तैयारी करना चाहती है। उसने विधायक द्वारा क्षेत्र के टॉपर छात्रों के लिए की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे छात्र और प्रोत्साहित होंगे।