Surajpur Collector in School: कलेक्टर पहुंचीं स्कूल, पूछा- देश के प्रधानमंत्री का नाम, तीसरी के छात्र ने झट से दिया जवाब

सूरजपुर. बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता, भवन की हालत व मिलने वाली सुविधाओं को परखने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में सूरजपुर कलेक्टर रेना जमील (Surajpur Collector Rena Jameel) ने मंगलवार को जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को धरातल पर परखने और शासकीय शालाओं की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करने जिले के रामेश्वर नगर प्राइमरी व मिडिल स्कूल पहुंचीं। यहां उन्होंने पहली से लेकर सातवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से पढ़ाई को लेकर संवाद किया और बच्चों के बीच बैठकर उनकी शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने छात्रों से देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा। इस पर कक्षा तीसरी के छात्र ने उठकर तपाक से नरेंद्र मोदी बताया। इस पर कलेक्टर ने उसी शाबासी दी।