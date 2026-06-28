28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Surajpur Road Accident: NH पर अंधेरे में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, कॉलरीकर्मी का फट गया सिर, ऑन द स्पॉट डेथ

Road accident in Surajpur: बिना पार्किंग लाइट और सुरक्षा संकेत के सडक़ पर खड़ा था ट्रक, बिश्रामपुर से अंबिकापुर जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा
2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 28, 2026

Huge road accident

Surajpur road accident, हादसे के बाद सडक़ पर पड़ा कॉलरीकर्मी का शव (Photo- Patrika)

विश्रामपुर। अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर शनिवार की रात सडक़ हादसे (Road accident) में एसईसीएल कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा ग्राम पंचायत तेलईकछार-शशिपुर के पास उस समय हुआ, जब अंधेरे में सडक़ पर बिना पार्किंग लाइट और किसी सुरक्षा संकेत के खड़े ट्रक में पीछे से बाइक जा भिड़ी। ट्रक से टकराने से कॉलरीकर्मी का सिर फट गया और सडक़ खून से लाल हो गई। राहगीरों द्वारा गंभीर रूप से घायल कोल कर्मचारी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिश्रामपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना जब उसके परिजन को मिली तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

सूरजुपर जिले के जयनगर पुलिस ने बताया कि मृतक (Coal worker died in road accident) की पहचान सुशांत कुमार मंडल 52 वर्ष के रूप में हुई है, जो एसईसीएल बिश्रामपुर में कार्यरत थे और वन बी कॉलोनी के क्वार्टर क्रमांक 48 में परिवार के साथ रहते थे। शनिवार शाम 7.30 बजे सुशांत अपनी बाइक क्रमांक सीजी 15 ईएफ 7257 से विश्रामपुर से अंबिकापुर जा रहे थे।

इसी दौरान ग्राम शशिपुर स्थित एनएच 43 पर उनकी बाइक सडक़ के बीच ईंधन खत्म होने पर खड़े ट्रक क्रमांक सीजी 22 एजे 4331 के पिछले हिस्से से बाइक टकरा (Bike collided from truck) गई। घटना की सूचना मिलते ही 112 के कर्मचारी व परिजन तत्काल मौके पर पहुंच कोल कर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विश्रामपुर ले गए, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कोल कर्मी सुशांत कुमार मंडल का अंतिम संस्कार स्थानीय मुक्तिधाम में किया गया, जिन्हें दोनों बेटियों भाव्या व सृष्टि ने गमगीन माहौल में मुखाग्नि दी। इस घटना से एसईसीएल कॉलोनी में शोक की लहर है।

Road accident on NH: अंधेरा होने के कारण नहीं दिखा ट्रक

परिजन का आरोप है कि ट्रक चालक ने वाहन को मुख्य सडक़ पर बिना पार्किंग लाइट जलाए अथवा अन्य सुरक्षा संकेत लगाए खड़ा कर दिया था। अंधेरा होने के कारण सडक़ पर खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और यह भीषण हादसा (Huge road accident) हो गया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध लापरवाहीपूर्वक वाहन खड़ा कर दुर्घटना कारित करने के आरोप में जुर्म दर्ज कर लिया है।

Snake Bite: नींद खुलते ही महिला चिल्लाई- मुझे सांप ने काट लिया है, खोजने पर मिला पेटीकोट के अंदर, हुई मौत

ये भी पढ़ें
Snake bite

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Jun 2026 09:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur Road Accident: NH पर अंधेरे में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, कॉलरीकर्मी का फट गया सिर, ऑन द स्पॉट डेथ

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh PM Shri School: शिक्षा के क्षेत्र में सूरजपुर की लंबी छलांग, छत्तीसगढ़ के शीर्ष 5 में यहां के 3 पीएमश्री स्कूल, कलेक्टर हुईं खुश

Chhattisgarh PM Shri School
सुरजपुर

Illegal Sand Mining: नौगई तिहरा हत्याकांड के बाद रेत घाटों पर ताबड़तोड़ एक्शन, रेत लोड 14 मिनी ट्रक जब्त, नहीं थे नंबर प्लेट

Illegal sand mining
सुरजपुर

National Baseball: राष्ट्रीय बेसबॉल में चमकी विश्रामपुर की बेटी चंचल, छत्तीसगढ़ ने दिल्ली में जीता सिल्वर मेडल

National baseball
सुरजपुर

Dial 112 Constable Beaten: डायल 112 के आरक्षक और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई के 8 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सरेआम निकाली हेकड़ी- See Video

Constable beaten case
सुरजपुर

Surajpur Blind Murder Case: बेटे ने ही पिता की हत्या के बाद 2 बोरियों में बांधकर फेंकी थी लाश, मां-मौसा समेत 4 गिरफ्तार

Surajpur blind murder case
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.