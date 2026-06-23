Dial 112 Constable Beaten: डायल 112 के आरक्षक और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई के 8 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सरेआम निकाली हेकड़ी- See Video

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजुरी में 19 जून की रात ट्रक से टकराकर बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल था। सूचना पर डायल 112 में तैनात आरक्षक व ड्राइवर 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाने के बाद घटनास्थल पर पड़े 2 अन्य घायलों को लेने पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद मृतकों के गांव के युवकों ने उन्हें लेट आने तथा वीडियो बनाने की बात पर पकड़ लिया। फिर लात-मुक्कों से दोनों की बेरहमी (Dial 112 constable brutally beaten) से पिटाई की। इससे वे बेहोश हो गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इधर आरक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मंगलवार को 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में उनका जुलूस निकाला।