Surajpur Blind Murder Case: बेटे ने ही पिता की हत्या के बाद 2 बोरियों में बांधकर फेंकी थी लाश, मां-मौसा समेत 4 गिरफ्तार

सूरजुपर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवरागुड़ी के सरनापारा में 12 जून की सुबह 2 बोरियों में भरकर फेंकी गई एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस ने हत्या (Blind murder case solved) का मामला दर्ज कर जांच शुरु की थी। इसी बीच पुलिस ने 2 दिन पूर्व मृतक की पहचान कोरिया जिले के ग्राम चिरमी बचरापोड़ी निवासी के रूप में की। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मृतक के बेटे ने ही 10 जून की रात उसकी हत्या की थी। फिर 11 जून की रात अपने मौसा व दोस्त के साथ मिलकर शव को सूरजपुर जिले के रामानुजनगर इलाके में फेंक दिया था। मृतक की पत्नी ने भी यह बात छिपाए रखा था। इस आधार पर पुलिस ने मां-बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।