Surajpur Land Scam Case: एफआईआर में महिला पटवारी का नाम, थाने के सामने पटवारियों ने शुरु की अनिश्चितकालीन हड़ताल

भैयाथान। बहुचर्चित भूमि घोटाले के मामले (Land Scam) में पटवारी इंजलीना भगत का नाम झिलमिली थाने में दर्ज एफआईआर से हटाने की मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ जिला सूरजपुर ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दस्तावेजों का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही थाना परिसर के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि झिलमिली थाना में 3 अगस्त को दर्ज एफआईआर में पटवारी इंजलीना भगत को भी आरोपी बनाया गया है। संघ का दावा है कि मामले से संबंधित विभागीय जांच प्रतिवेदन में पटवारी की संलिप्तता का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद एफआईआर में उनका नाम शामिल किया जाना अनुचित है।