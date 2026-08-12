Surajpur Murder Case: मां से झगड़ते देख पिता की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सूरजपुर। नवंबर 2024 में सूरजपुर जिले के चेंद्रा चौकी अंतर्गत एक युवक ने अपने पिता की टांगी मारकर हत्या (Father murder) कर दी थी। पिता शराब के नशे में उसकी मां से गाली-गलौज और विवाद कर रहा था। इसी बीच बेटा गुस्से में आ गया और पिता पर टांगी से प्रहार कर दिया था। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई सूरजुपर कोर्ट में चल रही थी। ११ अगस्त को इस पर फैसला आया। सत्र न्यायालय पिता की हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी भुवन पैकरा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।