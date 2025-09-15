Father murder: पिता ने गिरवी रख दी बाइक तो बेटे ने डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अंबिकापुर. 14 सितंबर की शाम एक पुत्र ने डंडे से पीट-पीटकर पिता की हत्या (Father murder) कर दी। दरअसल बेटे को बाइक चलाने के लिए पिता नहीं देता था। इस बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी बीच पिता द्वारा बाइक गिरवी रख दी गई थी। इस बात को लेकर पिता-पुत्र में जमकर बहस हुई। इसी दौरान गुस्साए बेटे ने डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार कर पिता को मार डाला। रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है।