Constable sleep on chair: नशे में धुत आरक्षक ने सडक़ पर खड़ी की स्कूटी, फिर कुर्सी पर सो गया, Video वायरल, लोगों का ये आया रिएक्शन

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना अंतर्गत मोहरसोप चौकी में पदस्थ आरक्षक नशे में धुत होकर बीच सडक़ पर कुर्सी पर सो (Constable sleep on chair) गया। इसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरक्षक की इस हरकत से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। वहीं वायरल वीडियो देख लोगों में नाराजगी है। उन्होंने आरक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर एसएसपी ने मामले की जांच कर आरक्षक पर कार्रवाई करने की बात कही है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रविवार की सुबह करीब 10 बजे आरक्षक हृदय लाल पाटले अपनी स्कूटी क्रमांक सीजी 15 डीवाई-0203 को यादव किराना व कपड़ा दुकान के सामने बीच सडक़ पर खड़ी कर दी। उसने शराब पी रखी थी तथा सिविल डे्रस में था। नशे की हालत में वह पास रखी कुर्सी पर (Constable sleep on chair) सो गया।
राहगीरों और ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल (Constable sleep on chair) होते ही लोग पुलिस की लापरवाही को लेकर मुखर हो उठे। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है।
मोहरसोप चौकी में पदस्थ कुछ पुलिसकर्मी अकसर शराब पीकर ड्यूटी करते हैं और शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। लोगों ने आरोप लगाया कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, वही अगर नशे में धुत (Constable sleep on chair) होकर गैर-जिम्मेदार रवैया अपनाएंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे की छवि को धूमिल कर दिया है।
आरक्षक की इस हरकत (Constable sleep on chair) के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आम जनता से कानून पालन और अनुशासन की उम्मीद रखने वाले पुलिसकर्मी खुद अगर नियम तोड़ेंगे तो कानून की गरिमा कैसे बनी रहेगी? वीडियो वायरल होने के बाद अब क्षेत्र में पुलिस विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने कहा है कि दोषी आरक्षक पर तुरंत कड़ी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोहराए न जाएं।
मामले (Constable sleep on chair) को लेकर एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि मुझे घटना की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषी पुलिसकर्मी पर नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।