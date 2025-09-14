Constable sleep on chair: नशे में धुत आरक्षक ने सडक़ पर खड़ी की स्कूटी, फिर कुर्सी पर सो गया, Video वायरल, लोगों का ये आया रिएक्शन

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना अंतर्गत मोहरसोप चौकी में पदस्थ आरक्षक नशे में धुत होकर बीच सडक़ पर कुर्सी पर सो (Constable sleep on chair) गया। इसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरक्षक की इस हरकत से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। वहीं वायरल वीडियो देख लोगों में नाराजगी है। उन्होंने आरक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर एसएसपी ने मामले की जांच कर आरक्षक पर कार्रवाई करने की बात कही है।