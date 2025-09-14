Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Constable sleep on chair: नशे में धुत आरक्षक ने सडक़ पर खड़ी की स्कूटी, फिर कुर्सी पर सो गया, Video वायरल, लोगों का ये आया रिएक्शन

Constable sleep on chair: आरक्षक की इस हरकत का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, लोगों में देखी जा रही नाराजगी

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 14, 2025

Constable sleep on chair
Constable Hridya Lal Patle (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर थाना अंतर्गत मोहरसोप चौकी में पदस्थ आरक्षक नशे में धुत होकर बीच सडक़ पर कुर्सी पर सो (Constable sleep on chair) गया। इसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरक्षक की इस हरकत से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। वहीं वायरल वीडियो देख लोगों में नाराजगी है। उन्होंने आरक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर एसएसपी ने मामले की जांच कर आरक्षक पर कार्रवाई करने की बात कही है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रविवार की सुबह करीब 10 बजे आरक्षक हृदय लाल पाटले अपनी स्कूटी क्रमांक सीजी 15 डीवाई-0203 को यादव किराना व कपड़ा दुकान के सामने बीच सडक़ पर खड़ी कर दी। उसने शराब पी रखी थी तथा सिविल डे्रस में था। नशे की हालत में वह पास रखी कुर्सी पर (Constable sleep on chair) सो गया।

ये भी पढ़ें

Big fraud: विदेशी डॉक्टर से दोस्ती कर 6.13 लाख गंवा बैठी महिला फॉरेस्ट गार्ड, कहा था- महंगा गिफ्ट, ज्वेलरी और डॉलर भेजा हूं
अंबिकापुर
Cyber fraud (Photo- Freepik)

राहगीरों और ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल (Constable sleep on chair) होते ही लोग पुलिस की लापरवाही को लेकर मुखर हो उठे। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है।

मोहरसोप चौकी में पदस्थ कुछ पुलिसकर्मी अकसर शराब पीकर ड्यूटी करते हैं और शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। लोगों ने आरोप लगाया कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, वही अगर नशे में धुत (Constable sleep on chair) होकर गैर-जिम्मेदार रवैया अपनाएंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे की छवि को धूमिल कर दिया है।

Constable sleep on chair: लोग उठा रहे सवाल

आरक्षक की इस हरकत (Constable sleep on chair) के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आम जनता से कानून पालन और अनुशासन की उम्मीद रखने वाले पुलिसकर्मी खुद अगर नियम तोड़ेंगे तो कानून की गरिमा कैसे बनी रहेगी? वीडियो वायरल होने के बाद अब क्षेत्र में पुलिस विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने कहा है कि दोषी आरक्षक पर तुरंत कड़ी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोहराए न जाएं।

जांच के बाद करेंगे कार्रवाई

मामले (Constable sleep on chair) को लेकर एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि मुझे घटना की जानकारी मिली है। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषी पुलिसकर्मी पर नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Loot with woman: Video: मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से 4 लाख के जेवर ले उड़े बाइक सवार 4 बदमाश, कहा- हम पुलिस वाले हैं
अंबिकापुर
Loot with woman

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 08:54 pm

Published on:

14 Sept 2025 08:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Constable sleep on chair: नशे में धुत आरक्षक ने सडक़ पर खड़ी की स्कूटी, फिर कुर्सी पर सो गया, Video वायरल, लोगों का ये आया रिएक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.