Loot with woman: Video: मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से 4 लाख के जेवर ले उड़े बाइक सवार 4 बदमाश, कहा- हम पुलिस वाले हैं

अंबिकापुर. शहर के चोपड़ापारा के पास रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा से लूट (Loot with woman) की घटना सामने आई है। पुलिस वाले बताकर बाइक सवार चार बदमाशों ने वृद्धा से यह कहकर चेन व दोनों हाथ का कंगन उतारवा लिए शहर में लगातार लूट की वारदात हो रही है। इस दौरान बदमाशों ने अपने बैग में रखे नकली कंगन पकड़ा दिया और वृद्धा का सोने का चेन व कंगन लेकर फरार हो गए। चेन व कंगन की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाशों को पकडऩे के लिए जगह-जगह पुलिस बल लगाए गए हैं।