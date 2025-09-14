Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Loot with woman: Video: मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से 4 लाख के जेवर ले उड़े बाइक सवार 4 बदमाश, कहा- हम पुलिस वाले हैं

Loot with woman: पहले बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को अपने पास बुलाया और कहा कि इतने जेवर पहनकर क्यों निकली हो? आजकल बदमाश व लुटेरे घूम रहे हैं, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 14, 2025

Loot with woman
Police checking in city (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के चोपड़ापारा के पास रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा से लूट (Loot with woman) की घटना सामने आई है। पुलिस वाले बताकर बाइक सवार चार बदमाशों ने वृद्धा से यह कहकर चेन व दोनों हाथ का कंगन उतारवा लिए शहर में लगातार लूट की वारदात हो रही है। इस दौरान बदमाशों ने अपने बैग में रखे नकली कंगन पकड़ा दिया और वृद्धा का सोने का चेन व कंगन लेकर फरार हो गए। चेन व कंगन की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाशों को पकडऩे के लिए जगह-जगह पुलिस बल लगाए गए हैं।

शहर के चोपड़ापारा निवासी पानो देवी पति स्व. योगेन्द्र मंडल 70 वर्ष रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलीं थी। मॉर्निंग वॉक करने के बदा वह अपनी सहेली के घर के पास बैठीं थी। इस दौरान प्रतापपुर चौक की ओर से 2 बाइक में 4 युवक वहां पहुंचे और पानो देवी को अपने पास (Loot with woman) बुलाया।

उन्होंने कहा कि हमलोग पुलिस वाले हैं। आप इतना सोना पहनकर शहर में क्यों निकलीं हैं। शहर में लगातार लूटपाट की घटना हो रही है। आप अपने जेवर (Loot with woman) को उताकर रख लो। महिला बोली की घर पास में ही है, जाकर उतार दूंगी।

ये भी पढ़ें

Big fraud: विदेशी डॉक्टर से दोस्ती कर 6.13 लाख गंवा बैठी महिला फॉरेस्ट गार्ड, कहा था- महंगा गिफ्ट, ज्वेलरी और डॉलर भेजा हूं
अंबिकापुर
Cyber fraud (Photo- Freepik)

इसके बावजूद युवकों ने महिला के गले से सोने का चेन उतरवाकर उसके हाथ में दे दिया ताकि महिला को भरोसा हो सके। इसके बाद हाथ से कंगन निकाल कर वृद्धा के आंचल में बांध दिया। इसके बाद बाइक सवार युवक (Loot with woman) वहां से चले गए।

Loot with woman: आंचल में था नकली कंगन

वृद्धा को लगा कि चेन व कंगन उसके आंचल में बंधे हैं। युवकों के जाने के बाद महिला ने आंचल खोलकर देखा तो चेन गायब थी और कंगन नकली था। इसके बाद महिला ने घर जाकर घटना (Loot with woman) की जानकारी परिजन को दी। परिजन ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बदमाशों ने वृद्धा होने का उठाया फायदा

बदमाशों ने अपने बैग में नकली कंगन रखा था। आशंका जताई जा रही है कि यह किसी शातिर लूट गिरोह का काम है, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ वारदात (Loot with woman) को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वृद्धा को पहले से ही टारगेट कर रखा था। उन्होंने महिला को पहले भरोसे में लिया, फिर सोने की चेन व कंगन लेकर भाग निकले।

शहर में बढ़ाई गई निगरानी

घटना (Loot with woman) के बाद सरगुजा पुलिस ने चौक-चौराहों पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। जगह-जगह प्वाइंट लगाकर संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

पुलिस को मिले हैं अहम सुराग

एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो का कहना है कि वारदात (Loot with woman) के बाद शहर में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

District expelled: घर में आराम फरमाते मिला जिलाबदर का आरोपी, कलेक्टर ने 1 साल के लिए किया था निष्कासित
अंबिकापुर
District expelled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 07:41 pm

Published on:

14 Sept 2025 07:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Loot with woman: Video: मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला से 4 लाख के जेवर ले उड़े बाइक सवार 4 बदमाश, कहा- हम पुलिस वाले हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.