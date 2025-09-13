District expelled: घर में आराम फरमाते मिला जिलाबदर का आरोपी, कलेक्टर ने 1 साल के लिए किया था निष्कासित

अंबिकापुर. जिलाबदर की कार्रवाई के बावजूद युवक अपने घर में आराम फरमा रहा था। जबकि कलेक्टर ने उसे 1 साल के लिए जिलाबदर (District expelled) किया था। 6 महीने में ही वह घर लौट आया था। इसकी सूचना मुखबिर के माध्यम से शहर की मणिपुर पुलिस को मिली। इस पर पुलिस ने छापा मारकर उसे उसके घर से दबोच लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की है।