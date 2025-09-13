E-Rickshaw accident: अंबिकापुर में गड्ढों से भरी स्टेट हाइवे पर पलट गया ई-रिक्शा, मशक्कत करता रहा चालक- देखें Video

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर पीजी कॉलेज मैदान से लगे एक निजी अस्पताल के सामने शनिवार की दोपहर एक ई-रिक्शा पलट (E-Rickshaw accident) गया। ई-रिक्शा का चालक सब्जियां लोड कर जा रहा था। वाहन पलटने के बाद चालक उसे उठाने मशक्कत करता दिखा। इस दौरान (Accident in Ambikapur) लोग आवाजाही करते रहे। बाद में सब्जियों के बोरे बाहर निकालने के बाद ई-रिक्शा को उठाया गया। शहर की गड्ढे भरी सडक़ों पर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं।