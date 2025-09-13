E-Rickshaw accident: अंबिकापुर में गड्ढों से भरी स्टेट हाइवे पर पलट गया ई-रिक्शा, मशक्कत करता रहा चालक- देखें Video

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर पीजी कॉलेज मैदान से लगे एक निजी अस्पताल के सामने शनिवार की दोपहर एक ई-रिक्शा पलट (E-Rickshaw accident) गया। ई-रिक्शा का चालक सब्जियां लोड कर जा रहा था। वाहन पलटने के बाद चालक उसे उठाने मशक्कत करता दिखा। इस दौरान (Accident in Ambikapur) लोग आवाजाही करते रहे। बाद में सब्जियों के बोरे बाहर निकालने के बाद ई-रिक्शा को उठाया गया। शहर की गड्ढे भरी सडक़ों पर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं।
अंबिकापुर के सडक़ों की हालत (E-Rickshaw accident) किसी से छिपी नहीं है। चाहे वह नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे या वार्ड के भीतर की सडक़ें हों। इन सडक़ों पर बेहिसाब गड्ढे हो गए हैं। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर पीजी कॉलेज मैदान के पास गायत्री हॉस्पिटल के सामने करीब 50 मीटर तक पिछले 3 महीने से बड़े-बड़े गड्ढे हैं।
2-3 बार गड्ढों को हालांकि भरा गया है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही व बारिश के कारण स्थित 2-3 दिन में वैसी ही हो जाती है। शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे ई-रिक्शा का चालक सब्जियां लोड कर अंबेडकर चौक की ओर से गांधीनगर की ओर जा रहा था।
इसी दौरान गायत्री हॉस्पिटल के सामने सडक़ पर बने गड्ढों की वजह से ई-रिक्शा पलट (E-Rickshaw accident) गया। इस दौरान वहां हल्का जाम भी लग गया। बाद में लोगों की मदद से ई-रिक्शा को उठाया गया।
अंबिकापुर शहर के मुख्य मार्ग देवीगंज रोड, सदर रोड, स्कूल रोड, सतीपारा रोड के अलावा अंबेडकर चौक से गांधी चौक, अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन, भारत माता चौक से लुचकी मोड़, अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे पर बेहिसाब गड्ढे हो गए हैं।
इस पर लोगों का चलना मुश्किल (E-Rickshaw accident) हो गया है। सडक़ की इस हालत पर जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। कई बार चक्काजाम भी किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस है।