Sex racket: शहर में देह व्यापार: युवती समेत आर्यन होटल का मैनेजर और कर्मचारी गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर में सेक्स रैकेट (Sex racket) चलाने के मामले में महिला थाना पुलिस ने चोपड़ापारा स्थित आर्यन होटल के मैनेजर व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक युवती को भी पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी महिला व उसके पति सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। महिला ग्राहक लाती थी और पति व उसका दोस्त मिलकर लडक़ी की सप्लाई करते थे।