Sex racket: शहर में देह व्यापार: युवती समेत आर्यन होटल का मैनेजर और कर्मचारी गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर में सेक्स रैकेट (Sex racket) चलाने के मामले में महिला थाना पुलिस ने चोपड़ापारा स्थित आर्यन होटल के मैनेजर व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक युवती को भी पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी महिला व उसके पति सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। महिला ग्राहक लाती थी और पति व उसका दोस्त मिलकर लडक़ी की सप्लाई करते थे।
10 नवंबर को महिला थाना पुलिस को शहर के आकाशवाणी चौक के पास एक घर में अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना मुखबिर के जरिए मिली थी। इसमें बताया गया था कि युवतियों से अवैध रूप से वेश्यावृत्ति (Sex racket) कराई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान एक महिला को घर से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने धारा 3, 4, 5, 7 तथा अनैतिक देह व्यापार (Sex racket) निवारण अधिनियम 1956 के तहत अपराध दर्ज कर महिला को जेल भेज दिया था। महिला से पूछताछ के बाद उसके पति सुनील कुमार, युवक हेमंत दास व एक युवती को गिरफ्तार किया था।
इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा मामले (Sex racket) में विवेचना चल रही है। जांच में अम्बिकापुर अर्बन चौपाटी के पास आर्यन होटल के मैनेजर एवं कर्मचारियों की भी भूमिका पाई गई।
पूछताछ के बाद पुलिस ने एक युवती (Sex racket) सहित आर्यन होटल के मैनेजर मौजी लाल जायसवाल पिता जगदेव प्रसाद जायसवाल उम्र 53 वर्ष पटेहरा सिरमौर थाना अथरैला जिला रीवा व होटल के कर्मचारी एकलव्य पैकरा पिता जनार्दन राम पैकरा उम्र 22 वर्ष ग्राम जिगनिया थाना कुसमी जिला बलरामपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
