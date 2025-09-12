Fine on shops: खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 19 प्रतिष्ठानों पर 3.10 लाख रुपए का लगा जुर्माना

अंबिकापुर.खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर समेत सरगुजा जिले में संचालित कई होटलों, रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर्स, डेली नीड्स, मिष्ठान दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल (Fine on shops) लिए गए थे। सैंपल की जांच रायपुर लैब में की गई। इनमें से 19 प्रतिष्ठानों के सैंपल अमानक पाए गए। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इन प्रतिष्ठानों से 3 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।