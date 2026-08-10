Ambikapur Snake Bite: रात 2.30 बजे युवक के होंठ पर कुछ काटने का हुआ एहसास, नींद खुली तो बिस्तर पर लेटा था करैंत, हुई मौत

अंबिकापुर। बारिश के सीजन में सर्पदंश (Snake bite case) की घटनाएं बढ़ गई हैं। खासकर जमीन पर सोने के दौरान सांप लोगों को डस रहे हैं। इसी बीच सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक को सोते समय रात करीब 2.30 बजे जहरीले सांप ने होंठ पर डस लिया। नींद खुली तो देखा कि बिस्तर पर करैंत सांप है। फिर उसने घरवालों को जानकारी दी। सांप को घरवालों ने पहले मारा, फिर उसे लेकर तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से उसकी पत्नी समेत परिजनों में मातम पसरा हुआ है।