Koria Murder News: खेत से घर लौटा था देवर, भाभी बोली- तुम्हारे भइया को मैंने मार डाला, दूसरी महिला के साथ मना रहा था रंगरलिया

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के चरचा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने अपनी पति की हत्या कर दी। गुरुवार की दोपहर को जब उसका देवर खेत से लौटा तो उसने कहा कि तुम्हारे भइया को मैंने मार (Wife murdered husband) डाला है। जब उसने कारण पूछा तो बताया कि दूसरी महिला के घर में वह रंगरलियां मना रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया। घर लाने के दौरान रास्ते में मुझसे मारपीट करने लगा तो मैंने उसे धक्का दे दिया। इससे उसका सिर सडक़ पर पड़े पत्थर से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसे घसीटते हुए घर लाई। यहां उसकी मौत हो गई। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।