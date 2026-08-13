Surajpur News: शाम को घर से निकली नाबालिग लडक़ी की दूसरे दिन जंगल में मिली लाश, गले में बंधी थी रस्सी

जरही। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही के जंगलपारा स्थित जंगल में गुरुवार सुबह एक नाबालिग लडक़ी का शव जमीन पर पड़ा मिला। उसके गले में रस्सी बंधी (Rope tied in throat) हुई थी। सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। किशोरी की शिनाख्त उसके परिजन ने की। घरवालों ने रस्सी को अपने घर का होना बताया। उन्होंने बताया कि बुधवार की शाम वह घर से निकली थी। रात से ही उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच सुबह उसका शव मिला। गले में रस्सी बंधे होने से पुलिस उसके द्वारा आत्महत्या (Commits suicide) करने की आशंका जता रही है। घरवालों ने बताया कि पूर्व में भी वह 2-3 बार घर से निकली थी, लेकिन लौटकर आ जाती थी।