29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

Surajpur News: छोटी बेटी के सुसाइड से सदमे में रही मां ने भी लगा ली फांसी, बड़ी बेटी कमरे में पहुंची तो नजारा देख मचाया शोर

Surajpur commits suicide news: सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना से परिजनों में पसरा मातम, साप्ताहिक बाजार से लौटने के बाद बड़ी बेटी पहुंची थी घर
2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 29, 2026

Woman commits suicide in Surajpur

Surajpur news (Demo pic)

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से पति समेत परिजनों में शोक का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका अपनी छोटी बेटी की आत्महत्या के बाद से मानसिक रूप से परेशान और गुमसुम रहती थी। मंगलवार को वह घर में ही थी, जबकि पति बाहर बैठा था। इस बीच जब उसकी बड़ी बेटी कमरे में घुसी तो मां का शव फंदे पर लटका देखा। इसके बाद उसने शोर मचाया तो पिता व पड़ोस के लोग पहुंचे। उसका शव फंदे से उतारकर अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत के कुछ ही दिन बाद मां द्वारा यह कदम उठा लिए जाने से परिवार सदमे में है।

सूरजपुर (Surajpur suicide case) जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिंदिया निवासी विमला पति प्रकाश उम्र 50 वर्ष मंगलवार को मितानिनों की बैठक में शामिल होने गई थी। बैठक समाप्त होने के बाद वह घर लौट आई। कुछ समय बाद उसका पति मवेशी चराकर घर पहुंचा और पत्नी से बकरी को बांधने के लिए कहा। इसके बाद वह घर के बाहर बैठा रहा।

इसी दौरान उसकी बड़ी बेटी रामानुजनगर साप्ताहिक बाजार से सामान लेकर घर पहुंची। घर के भीतर जाने पर उसने देखा कि उसकी मां ने परछी के कंडी में गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली है। बेटी के शोर मचाने पर पति समेत आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

पति ने तत्काल फंदा काटकर पत्नी को नीचे उतारा। उस समय उसकी सांसें हल्की चल रहीं थीं। इसके बाद आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत (Surajpur women commits suicide) घोषित कर दिया।

Women Commits suicide: गहरे सदमे में थी

परिजन के अनुसार मृतिका विमला की छोटी बेटी ने कुछ दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide to hang) कर ली थी। इस घटना के बाद से वह गहरे सदमे में थी और अधिकांश समय उदास एवं गुमसुम रहती थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक आघात के कारण उसने यह कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही रामानुजनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा एवं अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

Wasseypur Gangster: वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर आलम, उसके बेटे समेत 9 के खिलाफ एफआईआर, व्यवसायी को हत्या की दी थी धमकी

ये भी पढ़ें
Wasseypur gangster Shabbir Alam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jul 2026 08:52 pm

Published on:

29 Jul 2026 08:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur News: छोटी बेटी के सुसाइड से सदमे में रही मां ने भी लगा ली फांसी, बड़ी बेटी कमरे में पहुंची तो नजारा देख मचाया शोर

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Wildlife Smuggling: सूरजपुर में बाघ की खाल और पैंगोलिन के शल्क के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पकडऩे आई थी WCCB सीआर भोपाल की टीम

Tiger skin and pangolin scales smuggling
सुरजपुर

Sky Lightning: सरगुजा और सूरजपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से महिला समेत 3 लोगों की मौत, खेत में गए थे तीनों

3 people died due to sky lightning
सुरजपुर

150 ग्रामीणों पर FIR दर्ज! मदननगर हिंसा में SDOP समेत कई पुलिसकर्मी हुए थे घायल, अब होगा बड़ा एक्शन

Madannagar Violence Case
सुरजपुर

Elephant Attack in Surajpur: आधी रात जंगल में बना घर तोडऩे लगा हाथी, नींद खुलते ही भागा ग्रामीण, लेकिन कुचलकर मार डाला

Elephant killed villager in forest
सुरजपुर

प्यार-मोहब्बत में मिला धोखा! दूसरे लड़के से बात करने पर GF को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

Love Affair Murder Case
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.