Elephant Attack in Surajpur: आधी रात जंगल में बना घर तोडऩे लगा हाथी, नींद खुलते ही भागा ग्रामीण, लेकिन कुचलकर मार डाला

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत परमेश्वरपुर के घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे 58 वर्षीय ग्रामीण को रविवार की देर रात हाथी ने कुचलकर मार (Elephant killed villager) डाला। सुबह जंगल की ओर से गुजर रहे ग्रामीणों ने उसका शव देखकर वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। वहीं विभाग द्वारा तात्कालिक सहायता राशि देने के साथ ही मुआवजे प्रकरण बनाने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है। वन विभाग का कहना है कि ग्रामीण को जंगल में बना घर हटाने नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने नहीं हटाया था।