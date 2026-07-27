Girlfriend Murder in Surajpur: इस शख्स ने प्रेमिका को पार्क में मिलने बुलाया, फिर चाकू से रेंत दिया गला, भागते-भागते गिरी, हुई मौत

अंबिकापुर। सूरजपुर के नेहरू पार्क में रविवार की रात प्रेमी-प्रेमिका बैठकर बातें कर रहे थे। इसी बीच प्रेमी ने कहा कि तुम्हारा किसी और से भी अफेयर चल रहा है न। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और प्रेमी ने चाकू से युवती (Girlfriend murder to cut throat) का गला रेत दिया। इस दौरान युवती इधर-उधर जान बचाने भागने लगी, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से वह वहीं गिर गई। पार्क में रहे अन्य लोगों ने उसे तत्काल सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से गंभीर हालत में रेफर किए जाने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया जा रहा था, इसी बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इधर सूरजपुर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उसने किसी और से अफेयर के शक में प्रेमिका की हत्या की बात स्वीकार की है।