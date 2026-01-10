Murder in Ambikapur: Video: युवती बोली- …तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? फिर साथ रहे 2 युवकों ने सीने में चाकू घोंपकर की हत्या, युवती गिरफ्तार

Police on the spot
अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 7 में शुक्रवार की देर रात एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसका शव सुबह मिला। पार्षद विपिन पांडेय की सूचना पर गांधीनगर पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु की। मृतक के सीने में चाकू (Murder in Ambikapur) के निशान मिले। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक युवती व 2 युवक हत्या की वारदात को अंजाम देते नजर आए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में युवती कहती दिखाई दे रही है कि तू मेरे को हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। इसके बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी 2 युवकों की तलाश कर रही है।
गांधीनगर पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुभाषनगर के वार्ड क्रमांक 2 बाबरा पेट्रोल पंप के सामने गली में रहने वाले पालपारा निवासी बबलू मंडल 50 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक (Murder in Ambikapur) ठेला चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। मृतक के पुत्र दीप मंडल 24 वर्ष ने बताया कि रात 10.30 बजे तक उसके पिता घर के पास ही बैठे थे।
वे घटनास्थल पर कैसे पहुंचे, उसे यह पता नहीं। उसने बताया कि सुबह उसे पता चला कि उसके पिता की लाश गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित अंकिता एग सेंटर के पास पड़ी है। इसके बाद वह परिजनों व मोहल्लेवासियों के साथ मौके पर पहुंचा था।
इधर घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी राहुल बंसल, गांधीनगर टीआई प्रवीण कुमार द्विवेदी सहित अन्य पुलिसकर्मी व फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की जांच में मृतक के सीने में चाकू (Murder in Ambikapur) के गहरे वार के निशान मिले हैं।
पुलिस ने घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक युवती व 2 युवक रात करीब 11.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान युवती ने अंकिता एग सेंटर के पास बैठे मृतक बबलू मंडल से विवाद शुरु कर दिया और कहा कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं।
इसके बाद साथ रहे 2 युवकों को बुलाया और उन्होंने सीने में चाकू मारकर हत्या (Murder in Ambikapur) कर दी। इसके बाद तीनों निशिकांत भगत वाली गली की ओर फरार हो गए।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवती सोनिया 20 वर्ष (Murder in Ambikapur) को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों युवकों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती नशे की आदी है। वह शराब, गांजा, इंजेक्शन समेत हर तरह का नशा करती है।
मृतक की पत्नी सुधा मंडल ने बताया कि शुक्रवार की शाम को युवती व एक युवक पति के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वे उसे जान से मार देंगे। उसने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है।
वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद विपिन पांडेय ने कहा कि गांधीनगर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। यहां शराब से लेकर नशीले इंजेक्शन का धंधा फल फुल रहा है। यदि यही हालात (Murder in Ambikapur) रहे तो आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति बन जाएगी।
उन्होंने कहा कि समय रहते पुलिस को इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि गांधीनगर इलाके के युवा शराब, गांजा समेत नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त हैं।
