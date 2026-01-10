Murder in Ambikapur: Video: युवती बोली- …तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? फिर साथ रहे 2 युवकों ने सीने में चाकू घोंपकर की हत्या, युवती गिरफ्तार

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 7 में शुक्रवार की देर रात एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसका शव सुबह मिला। पार्षद विपिन पांडेय की सूचना पर गांधीनगर पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु की। मृतक के सीने में चाकू (Murder in Ambikapur) के निशान मिले। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक युवती व 2 युवक हत्या की वारदात को अंजाम देते नजर आए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में युवती कहती दिखाई दे रही है कि तू मेरे को हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। इसके बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी 2 युवकों की तलाश कर रही है।