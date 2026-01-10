10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Murder in Ambikapur: Video: युवती बोली- …तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? फिर साथ रहे 2 युवकों ने सीने में चाकू घोंपकर की हत्या, युवती गिरफ्तार

Murder in Ambikapur: शहर के गांधीनगर में एक युवती व 2 युवकों ने चाकू मारकर की एक व्यक्ति की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी, पुलिस ने युवती को दबोचा

3 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 10, 2026

Murder in Ambikapur

Police on the spot

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 7 में शुक्रवार की देर रात एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसका शव सुबह मिला। पार्षद विपिन पांडेय की सूचना पर गांधीनगर पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु की। मृतक के सीने में चाकू (Murder in Ambikapur) के निशान मिले। वहीं पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक युवती व 2 युवक हत्या की वारदात को अंजाम देते नजर आए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में युवती कहती दिखाई दे रही है कि तू मेरे को हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। इसके बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी 2 युवकों की तलाश कर रही है।

गांधीनगर पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुभाषनगर के वार्ड क्रमांक 2 बाबरा पेट्रोल पंप के सामने गली में रहने वाले पालपारा निवासी बबलू मंडल 50 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक (Murder in Ambikapur) ठेला चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। मृतक के पुत्र दीप मंडल 24 वर्ष ने बताया कि रात 10.30 बजे तक उसके पिता घर के पास ही बैठे थे।

वे घटनास्थल पर कैसे पहुंचे, उसे यह पता नहीं। उसने बताया कि सुबह उसे पता चला कि उसके पिता की लाश गांधीनगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित अंकिता एग सेंटर के पास पड़ी है। इसके बाद वह परिजनों व मोहल्लेवासियों के साथ मौके पर पहुंचा था।

इधर घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी राहुल बंसल, गांधीनगर टीआई प्रवीण कुमार द्विवेदी सहित अन्य पुलिसकर्मी व फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की जांच में मृतक के सीने में चाकू (Murder in Ambikapur) के गहरे वार के निशान मिले हैं।

Murder in Ambikapur: सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी

पुलिस ने घटनास्थल के पास सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक युवती व 2 युवक रात करीब 11.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान युवती ने अंकिता एग सेंटर के पास बैठे मृतक बबलू मंडल से विवाद शुरु कर दिया और कहा कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं।

इसके बाद साथ रहे 2 युवकों को बुलाया और उन्होंने सीने में चाकू मारकर हत्या (Murder in Ambikapur) कर दी। इसके बाद तीनों निशिकांत भगत वाली गली की ओर फरार हो गए।

पुलिस ने युवती को किया गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवती सोनिया 20 वर्ष (Murder in Ambikapur) को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों युवकों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती नशे की आदी है। वह शराब, गांजा, इंजेक्शन समेत हर तरह का नशा करती है।

मृतक की पत्नी सुधा मंडल ने बताया कि शुक्रवार की शाम को युवती व एक युवक पति के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वे उसे जान से मार देंगे। उसने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है।

नशे की गिरफ्त में गांधीनगर

वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद विपिन पांडेय ने कहा कि गांधीनगर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। यहां शराब से लेकर नशीले इंजेक्शन का धंधा फल फुल रहा है। यदि यही हालात (Murder in Ambikapur) रहे तो आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति बन जाएगी।

उन्होंने कहा कि समय रहते पुलिस को इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि गांधीनगर इलाके के युवा शराब, गांजा समेत नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त हैं।

ये भी पढ़ें

Student died case: 6वीं के छात्र की मौत मामले में महिला प्रधानपाठक निलंबित, 3 शिक्षकों को नोटिस जारी, निर्माण एजेंसी पर एफआईआर
बलरामपुर
Student died case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 05:04 pm

Published on:

10 Jan 2026 05:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Murder in Ambikapur: Video: युवती बोली- …तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? फिर साथ रहे 2 युवकों ने सीने में चाकू घोंपकर की हत्या, युवती गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य विभाग में निकली बंपर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए विशेषज्ञ पदों पर होगी नियुक्ति

जिला स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती (photo source- Patrika)
अंबिकापुर

Congress protest for Air service: अंबिकापुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा ठप, कांग्रेस ने जताया विरोध, अफसरों को दिए कागज के जहाज

Congress protest for air service
अंबिकापुर

Road accident: एनएच पर मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक

Road accident
अंबिकापुर

Principal slaps pregnant teacher: 9 माह की गर्भवती शिक्षिका बोली- प्राचार्य ने मुझे जड़े थप्पड़, पेट में भी मुक्का मारा

Principal slaps pregnant teacher
अंबिकापुर

Commits suicide: पिता के नाम से लिया था ट्रैक्टर, फाइनेंस कंपनी से किश्त जमा करने आया फोन, दबाव में युवक ने दे दी जान

Commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.