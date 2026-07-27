सूरजपुर में सरेआम प्रेमिका की गला रेतकर हत्या, खून से लथपथ हालत में मिली, आरोपी गिरफ्तार

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार रात करीब 8 बजे की है। नेहरू पार्क के पास युवक और युवती के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक ने चाकू से युवती पर हमला कर दिया। हमले में युवती के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया। हालांकि, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया।