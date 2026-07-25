सूरजपुर में मुआवजे की जगह जमीन की मांग पर अड़े ग्रामीण, पुलिस फोर्स पर ​किया हमला

घायलों में दो महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, मदननगर-धरमपुर क्षेत्र में एसईसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पैसों का मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि 'जमीन के बदले जमीन' दी जाए। इसी विवाद के दौरान बीते दिनों भूमि सर्वे के लिए पहुंची टीम को आक्रोशित ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। शुक्रवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम लगभग 250 पुलिस जवानों के बल के साथ इस आपराधिक मामले के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने धरमपुर गांव पहुंची थी।