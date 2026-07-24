सूरजपुर में पुलिस कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला, भूमि अधिग्रहण करने पहुंची थी टीम

ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन नहीं दें चाह रह हैं। पुलिस जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण करना चा रही है। वहीं आज जब पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें दौड़ा दौड़ाकर मारा। हमले में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल गांव में तनाव है, मदनपुर का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है।