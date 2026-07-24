सूरजपुर में पुलिस कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला, भूमि अधिग्रहण करने पहुंची थी टीम

कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण कराने गई पुलिस पर लाठी डंडे से हमला ( photo - Patrika )
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम मदनपुर और धरमपुर में कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों में हमला कर दिया। लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ाकर पुलिसकर्मियों को मारा है। इस वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी विवाद के बाद जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन नहीं दें चाह रह हैं। पुलिस जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण करना चा रही है। वहीं आज जब पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें दौड़ा दौड़ाकर मारा। हमले में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल गांव में तनाव है, मदनपुर का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है।
दरअसल अधिग्रहण के दौरान पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने थे। इस बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई और पुलिस ने पहले लाठी चार्ज कर दिया, इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जिसके बाद मौके पर ही पुलिसकर्मियों को उल्टे पाव लौटना पड़ा।
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