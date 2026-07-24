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सुरजपुर

सूरजपुर में पुलिस कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला, भूमि अधिग्रहण करने पहुंची थी टीम

Surajpur News: मदनपुर और धरमपुर में कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण कराने गई पुलिस पर लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने हमला कर दिया। माहौल इतना खराग हो गया कि पुलिस कर्मियों को उल्टे पाव भागना पड़ा
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सुरजपुर

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Chandu Nirmalkar

Jul 24, 2026

Surajpur news

कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण कराने गई पुलिस पर लाठी डंडे से हमला ( photo - Patrika )

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम मदनपुर और धरमपुर में कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों में हमला कर दिया। लाठी डंडे से लैस ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ाकर पुलिसकर्मियों को मारा है। इस वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी विवाद के बाद जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं।

Surajpur News: अपनी जमीन नहीं दें चाहते

ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जमीन नहीं दें चाह रह हैं। पुलिस जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण करना चा रही है। वहीं आज जब पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें दौड़ा दौड़ाकर मारा। हमले में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल गांव में तनाव है, मदनपुर का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है।

लाठी चार्ज से भड़के ग्रामीण

दरअसल अधिग्रहण के दौरान पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने थे। इस बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई और पुलिस ने पहले लाठी चार्ज कर दिया, इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जिसके बाद मौके पर ही पुलिसकर्मियों को उल्टे पाव लौटना पड़ा।

अपडेट जारी है….

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Updated on:

24 Jul 2026 10:45 am

Published on:

24 Jul 2026 10:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / सूरजपुर में पुलिस कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से किया हमला, भूमि अधिग्रहण करने पहुंची थी टीम

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