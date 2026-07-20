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Surajpur News: नई नवेली दुल्हन, 12वीं के छात्र समेत 3 युवाओं की फांसी के फंदे पर लटकती मिली लाश

Surajpur commits suicide news: सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर इलाके में 48 घंटे के भीतर हुई घटना से ग्रामीण स्तब्ध, एक ही गांव के रहने वाले थे युवक और युवती, 12वीं का छात्र अन्य गांव का
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सुरजपुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 20, 2026

Surajpur news

Surajpur Commits Suicide case, (Photo source- PTC)

बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग-अलग गांव में 3 युवाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीनों के शव पेड़ पर लटके (Commits suicide to hang) मिले। इनमें 2 माह पहले दुल्हन बनी युवती, 12वीं का छात्र व एक 26 वर्षीय युवक शामिल हैं। ये घटनाएं 28 घंटे के भीतर घटी हैं। इसे लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग भी हैरान हैं। तीनों ही घटनाओं में अब तक यह पता नहीं चल सका है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? सूचना पर तीनों ही मामले में पुलिस जांच कर रही है। 12वीं के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के बारे में पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। घटना से तीनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।

पहली घटना सूरजपुर जिले के सुदूर वनांचल चांदनी-बिहारपुर थाना क्षेत्र के मोहरसोप चौकी अंतग्रत ग्राम उमझर की है। यहां की रहने वाली गीता सिंह 18 वर्ष की शादी 2 माह पूर्व हुई थी। उसका शव गांव में ही पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिली। नई नवेली दुल्हन (Newly Married commits suicide) ने किसी वजह से यह घातक कदम उठाया, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है।

वहीं दूसरी घटना में इसी गांव का रहनेवाला सुनील पनिका 26 वर्ष का शव ग्राम लांजित स्थित पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकती मिली। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। युवक ने किसी वजह से आत्महत्या (Surajpur suicide case) की, इसका पता नहीं चल सका है।

Student suicide: 12वीं के छात्र ने लगाई फांसी

तीसरे घटना चांदनी-बिहारपुर के ग्राम पंचायत खोहिर की है। रंगबली सिंह 19 वर्ष 12वीं कक्षा का छात्र था। उसका शव भी गांव में पेड़ पर रस्सी के सहारे लटकता मिला। सूचना पर पुलिस ने शव उतरवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया।

3 परिवारों में पसरा मातम

48 घंटे के भीतर एक ही थाना क्षेत्र के 3 युवाओं द्वारा आत्महत्या (Suicide) कर लिए जाने की घटना से गांव के लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। वहीं तीनों की मौत से उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किस वजह से तीनों ने ऐसा घातक कदम उठाया।

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Updated on:

20 Jul 2026 06:36 pm

Published on:

20 Jul 2026 06:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur News: नई नवेली दुल्हन, 12वीं के छात्र समेत 3 युवाओं की फांसी के फंदे पर लटकती मिली लाश

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