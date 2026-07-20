Surajpur News: नई नवेली दुल्हन, 12वीं के छात्र समेत 3 युवाओं की फांसी के फंदे पर लटकती मिली लाश

बिहारपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग-अलग गांव में 3 युवाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तीनों के शव पेड़ पर लटके (Commits suicide to hang) मिले। इनमें 2 माह पहले दुल्हन बनी युवती, 12वीं का छात्र व एक 26 वर्षीय युवक शामिल हैं। ये घटनाएं 28 घंटे के भीतर घटी हैं। इसे लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग भी हैरान हैं। तीनों ही घटनाओं में अब तक यह पता नहीं चल सका है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? सूचना पर तीनों ही मामले में पुलिस जांच कर रही है। 12वीं के छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के बारे में पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। घटना से तीनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।