सूचना मिलते ही अजय परिवार के साथ घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पिता आंगन में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इसके बाद उसने अपनी मां से घटना की जानकारी ली। मां ने बताया कि पूना राम शराब के नशे में घर आया था। इसी दौरान पिता ने उसे काम-धंधा नहीं करने को लेकर समझाइश दी, जिससे वह भड़क गया और विवाद करने लगा। देखते ही देखते उसने आंगन में रखी लकड़ी की फाड़ी उठाई और पिता के सिर व कनपटी पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।