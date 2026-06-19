PM Matsya Sampada Yojana: छत्तीसगढ़ में मछली पालन से बढ़ी कमाई, 7 हजार हितग्राहियों को मिला बीमा सुरक्षा का लाभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिले जशपुर ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछले 22 महीनों में जिले ने 22 हजार 805 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि केवल उत्पादन बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण आय और रोजगार में आए बदलाव का भी प्रमाण है। मत्स्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 18.50 करोड़ स्पॉन, 2.55 करोड़ स्टेज फ्राय और 2.94 करोड़ मत्स्य बीजों का संचयन किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है।