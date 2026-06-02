Jashpur Apple Farming: छत्तीसगढ़ के जशपुर में उग रहे कश्मीर-हिमाचल जैसे सेब, किसानों की आय में हो रहा इजाफा

जिस प्रदेश को लंबे समय तक सिर्फ धान उत्पादन के लिए जाना जाता था, वहीं अब सेब जैसे उच्च मूल्य वाले फलों की खेती होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जशपुर की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक वातावरण ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा और तकनीक मिले, तो छत्तीसगढ़ की धरती किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकती है। जिला प्रशासन, रूरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट सोसायटी और नाबार्ड के संयुक्त प्रयासों से मनोरा और बगीचा विकासखंड में सेब की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2023 में शुरू हुई यह पहल अब किसानों की जिंदगी बदलने लगी है।