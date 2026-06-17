जशपुर में प्रेम प्रसंग का हाईवोल्टेज ड्रामा, प्रेमी की शादी की खबर सुन टॉवर पर चढ़ी नाबालिग, मचा हड़कंप

Breaking News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। जिले के तुमला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी की दूसरी जगह शादी तय होने से इतनी नाराज हो गई कि वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। लड़की करीब तीन घंटे तक टॉवर पर बैठी रही, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की घंटों की मशक्कत के बाद नाबालिग को सुरक्षित नीचे उतारा जा सका।