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Breaking News: जशपुर में बड़ा सड़क हादसा! खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, कई यात्री हुए घायल

Accident Breaking News: जशपुर के बागबहार क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक यात्री बस खाई में गिर गई। हादसे के समय बस में 15 यात्री सवार थे। दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य चलाया।

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जशपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 09, 2026

Breaking News

Breaking News(photo-patrika)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुरंगपानी से पथलगांव जा रही ओम ट्रैवल्स की यात्री बस खाडामाचा के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के समय बस में करीब 15 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और मदद के लिए चीख-पुकार सुनाई देने लगी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

Bus Accident News: 15 यात्रियों को लेकर जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार ओम ट्रैवल्स की बस मंगलवार सुबह सुरंगपानी से पथलगांव के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 15 यात्री सवार थे। खाडामाचा के पास पहुंचते ही चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से नीचे खाई में जा गिरा।

दो यात्रियों की हालत गंभीर

हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। इनमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी यात्री की मौत की सूचना नहीं मिली है।

मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी बचाव कार्य में मदद की और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी में बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। हालांकि दुर्घटना की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

बाल-बाल बची यात्रियों की जान

बस के खाई में गिरने के बावजूद किसी के हताहत नहीं होने से यात्रियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। हादसे के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

CM साय से करनी है बात? अब बस 1076 डायल कीजिए! आज से एक कॉल में दर्ज होगी आपकी शिकायत

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Updated on:

09 Jun 2026 02:17 pm

Published on:

09 Jun 2026 01:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Breaking News: जशपुर में बड़ा सड़क हादसा! खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, कई यात्री हुए घायल

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