Breaking News: जशपुर में बड़ा सड़क हादसा! खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, कई यात्री हुए घायल

Breaking News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुरंगपानी से पथलगांव जा रही ओम ट्रैवल्स की यात्री बस खाडामाचा के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के समय बस में करीब 15 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और मदद के लिए चीख-पुकार सुनाई देने लगी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।