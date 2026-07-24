अचानक सील हुआ CMO का ऑफिस! जशपुर में बड़ा प्रशासनिक एक्शन, नगर पालिका परिसर में जुटी लोगों की भीड़

CMO Office Sealed: छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर पालिका में शुक्रवार को एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई। एसडीएम के निर्देश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) योगेश्वर उपाध्याय के कार्यालय को सील कर दिया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से नगर पालिका परिसर में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से CMO के नियमित रूप से कार्यालय नहीं आने और वरिष्ठ अधिकारियों के फोन कॉल का जवाब नहीं देने की चर्चाएं थीं। हालांकि, प्रशासन ने अभी तक कार्यालय सील किए जाने के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।