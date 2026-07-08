जशपुर में सौंदर्यीकरण पर बवाल, निजी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी का आरोप, CM से हस्तक्षेप की मांग

Bulldozer Action: जशपुर जिले के नगर पंचायत कुनकुरी में सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण अभियान को लेकर शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई अब विवाद का रूप लेती जा रही है। नगरवासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बसंत बुनकर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि विकास कार्यों के नाम पर लोगों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। प्रभावित नागरिकों का कहना है कि जेसीबी से मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने की चेतावनी दी जा रही है, जबकि कई मामलों में संबंधित भूमि निजी और संस्थागत बताई जा रही है।