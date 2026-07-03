जशपुर में बड़ा सड़क हादसा! 40 यात्रियों से भरी बस पलटी, 10 से ज्यादा घायल

Bus Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 10 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा।