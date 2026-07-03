जशपुर में बड़ा सड़क हादसा! 40 यात्रियों से भरी बस पलटी, 10 से ज्यादा घायल

जशपुर में बड़ा सड़क हादसा (photo source- Patrika)
Bus Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 10 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा।
जानकारी के मुताबिक, जय बाला जी नाम की यात्री बस झारखंड के रामगढ़ से छत्तीसगढ़ के कोरबा की ओर जा रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे बस जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टांगरपानी गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान चालक का बस से नियंत्रण अचानक हट गया और तेज रफ्तार बस सड़क पर पलट गई।
प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बस की गति काफी अधिक थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया।
हादसे में घायल सभी यात्रियों को एंबुलेंस के माध्यम से कुनकुरी स्थित होली क्रॉस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम सभी घायलों की निगरानी कर रही है।
पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बस की तकनीकी स्थिति, चालक की भूमिका और अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।
हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। प्रशासन ने भी ग्रामीणों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि समय पर मिली मदद से राहत कार्य तेजी से पूरा किया जा सका।
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