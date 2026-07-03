Chhattisgarh News: करंट की चपेट में मासूम समेत 3 लोगों की मौत, गांव में छाया मातम, जानिए कैसे हुए ये दर्दनाक हादसे

वहीं, कवर्धा जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र के ग्राम नागाटोला माठपुर में बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक और दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली के पोल के अर्थिंग तार में करंट प्रवाहित होने से श्रवण बैगा (8 वर्ष), पिता महगु बैगा, खेलते समय उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।