Chhattisgarh Sand Mafia: कवर्धा में तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 1000 ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध रेत जब्त, पांच रसूखदारों पर कसा शिकंजा

Illegal Sand Mining: कबीरधाम जिले में मानसून की दस्तक से पहले रेत माफिया ने नदियों को अपनी निजी जागीर बना लिया है। इसी बीच जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पंडरिया ब्लॉक के ग्राम खरहट्टा में करीब 40 लाख रुपए मूल्य की अवैध रेत जब्त की है। टीम ने ग्राम खरहट्टा में दबिश देकर हाफ नदी से अवैध रूप से निकाली गई 2660 घनमीटर रेत जब्त की है। यह मात्रा करीब 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली के बराबर आंकी गई है। आमतौर पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 100 घनफीट (या 2.83 घनमीटर) रेत आती है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत चार से पांच हजार रुपए है। इस मान से जब्त की गई कुल रेत की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए से अधिक है।