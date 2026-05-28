Paddy Procurement Scam: कबीरधाम में डेढ़ करोड़ का धान घोटाला, समिति प्रबंधक और ऑपरेटर पर FIR के निर्देश

Paddy Procurement Scam: कबीरधाम जिले के पंडरिया और लोहारा विकासखंड में एक बार फिर बड़े धान घोटाले का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की जांच में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता उजागर होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। खाद्य अधिकारी ने इसे शासन की धान उपार्जन नीति का गंभीर उल्लंघन बताते हुए संबंधित समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।