CG Dhan Kharidi: धान खरीदी में 2.54 करोड़ का घोटाला! रिकॉर्ड और स्टॉक में भारी अंतर, प्रभारी फरार

जांच के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया। रिकॉर्ड में जहां करीब 9798 क्विंटल धान दर्ज था, वहीं मौके पर केवल 7534 क्विंटल ही मिला। इसके अलावा वजन में भी कमी पाई गई। कुल मिलाकर 8216 क्विंटल से ज्यादा धान का हिसाब नहीं मिला। जांच में यह भी सामने आया कि धान की किस्म के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। ऑनलाइन डेटा और मौके पर उपलब्ध धान के प्रकार में भारी विसंगति पाई गई, जिससे रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की आशंका और मजबूत हो गई है।