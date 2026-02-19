CG Satta Case: सट्टा खाईवाल ‘किंग लाला’ को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी जल्द

CG Satta Case: पूछताछ में संजय साहू ने खुलासा किया कि सट्टा से मिलने वाली रकम का 7 प्रतिशत कमीशन वह योगेंद्र शर्मा उर्फ ‘किंग लाला’ को देता था। पुलिस को लगातार अपराध की पुनरावृत्ति और वित्तीय लेन-देन के प्रमाण मिले, जिसके आधार पर प्रकरण को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी तेज करने की तैयारी में जुट गई है।