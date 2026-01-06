CG News: शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप, DEO ने की सख्त कार्रवाई

CG News: मुंगेली जिले में शिक्षा विभाग की साख को बुरी तरह से खराब करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। लोरमी डेवलपमेंट ब्लॉक के लखासर सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर लक्ष्मण कोलम शराब पीकर स्कूल पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह घटना 5 जनवरी, 2026 की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। जांच के बाद DEO ने शराबी टीचर को सस्पेंड कर दिया।