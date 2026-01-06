CG News: शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप, DEO ने की सख्त कार्रवाई

शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक (photo source- Patrika)
CG News: मुंगेली जिले में शिक्षा विभाग की साख को बुरी तरह से खराब करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। लोरमी डेवलपमेंट ब्लॉक के लखासर सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर लक्ष्मण कोलम शराब पीकर स्कूल पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह घटना 5 जनवरी, 2026 की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। जांच के बाद DEO ने शराबी टीचर को सस्पेंड कर दिया।
BEO ने मामले की पुष्टि की और ज़िला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली, एलपी डाहिरे को मौखिक रूप से सूचित किया, और टीचर के ख़िलाफ़ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। शुरुआती जांच में पता चला कि टीचर का व्यवहार सरकारी सेवा नियमों के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। शराब के नशे में स्कूल आना न सिर्फ़ छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए ख़तरा था, बल्कि शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि को भी बहुत नुकसान पहुँचा।
जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पूरी घटना को गंभीर माना और इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1, 2, 3) का उल्लंघन बताया। मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए डीईओ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9(ए) के तहत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
सस्पेंशन पीरियड के दौरान टीचर का हेडक्वार्टर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, लोरमी तय किया गया है। इसके अलावा, नियमों के मुताबिक, इस दौरान उन्हें गुज़ारा भत्ता भी मिलेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस सख्त कार्रवाई को इस बात का मैसेज माना जा रहा है कि टीचर के अनुशासन और व्यवहार में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
