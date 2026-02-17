CG News: पहले पैसा, फिर राशन… ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाए गंभीर आरोप

ग्रामीणों के मुताबिक इस वसूली को ‘ग्राम टैक्स’ का नाम दिया गया, लेकिन न तो किसी को रसीद दी गई और न ही यह स्पष्ट किया गया कि किस नियम के तहत और किस आधार पर राशि तय की गई है। बिना किसी लिखित आदेश या पारदर्शी प्रक्रिया के सीधे नकद वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर राशन दुकान के भीतर वसूली का दृश्य दिखने का दावा किया जा रहा है।