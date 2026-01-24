24 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

CG Employment News: बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ सरकार लगाएगी स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर

CG Employment News: छत्तीसगढ़ सरकार के स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट विभाग द्वारा 29, 30 और 31 जनवरी 2026 को रायपुर में स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर का आयोजन किया जा रहा है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 24, 2026

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)

CG Employment News: छत्तीसगढ़ सरकार के स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से 29, 30 और 31 जनवरी, 2026 को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सेजबहार (रायपुर) में स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाया जा रहा है। इस फेयर में, अलग-अलग एम्प्लॉयर्स प्राइवेट सेक्टर में लगभग 15,000 खाली पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे।

CG Employment News: विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सारी डिटेल

रोजगार मेले में अधिसूचित रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट
https://erojgar.cg.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदकों के लिए विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी प्रदान की गई है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रायगढ़ जिले से अब तक 2870 आवेदकों का सफलतापूर्वक पंजीयन हो चुका है।

जिले के रजिस्टर्ड आवेदकों के लिए इंटरव्यू की तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है। उन्होंने जिले के ज़्यादा से ज़्यादा योग्य और इच्छुक आवेदकों से गुज़ारिश की है कि वे तय तारीख को रोज़गार मेले में आएं और इंटरव्यू में हिस्सा लें और इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मिली जानकारी के मुताबिक, इस मेले में 15 हज़ार टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पदों पर भर्ती की जाएगी।

जिले के इच्छुक युवा 30 जनवरी को सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ रोज़गार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़िला रोज़गार और सेल्फ़-एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सेंटर, जामकोर से संपर्क किया जा सकता है। राज्य सरकार ने कई जानी-मानी कंपनियों से हाथ मिलाया है ताकि युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से रोज़गार दिया जा सके।

युवाओं के लिए संजीवनी की तरह काम करेगी सरकार

CG Employment News: ऐसे में सरकार अब 15,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इन कंपनियों में नौकरी के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि युवाओं को इंटरव्यू के बाद सीधे अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम साय राज्य के गांवों, गरीबों और युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनका सीधा फायदा आखिरी व्यक्ति को मिल रहा है। अब हर व्यक्ति को रोजगार देने के लक्ष्य के साथ सरकार 15,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। सरकार की यह पहल युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Employment News: बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ सरकार लगाएगी स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर

