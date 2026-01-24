CG Employment News: बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ सरकार लगाएगी स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट फेयर

गौरतलब है कि सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम साय राज्य के गांवों, गरीबों और युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनका सीधा फायदा आखिरी व्यक्ति को मिल रहा है। अब हर व्यक्ति को रोजगार देने के लक्ष्य के साथ सरकार 15,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। सरकार की यह पहल युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगी।