स्वास्थ्य विभाग में निकली बंपर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए विशेषज्ञ पदों पर होगी नियुक्ति

जिला स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती (photo source- Patrika)
Health Department Recruitment: अंबिकापुर जिला स्वास्थ्य समिति, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत संचालित जिला अस्पताल, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं एफआरयू (फंक्शनल रोटेटिंग यूनिट) के सुचारू संचालन हेतु जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों के कुल 08 पदों पर संविदा नियुक्ति की जा रही है।
इन पोस्ट में गायनेकोलॉजिस्ट के चार, पीडियाट्रिशियन के दो और एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के दो पोस्ट शामिल हैं। ऊपर बताए गए पोस्ट को भरने के लिए हर सोमवार सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वॉक-इन-इंटरव्यू होंगे। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा (छत्तीसगढ़) के ऑफिस में आकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सोमवार को सरकारी या लोकल छुट्टी होने पर, एप्लीकेशन मंगलवार को लिए जाएंगे।
Health Department Recruitment: मेडिकल स्पेशलिस्ट के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति, ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और काम के अनुभव के आधार पर की जाएगी। चुने गए कैंडिडेट्स को नेगोशिएबल सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), ज़िला सरगुजा, https://surguja.gov.in के ज़रिए एडवर्टाइज़ किए गए हैं।
ज़िले की हेल्थ ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर अजीत वसंत ने निर्देश दिया है कि ज़रूरी और सर्विस से जुड़े पदों को प्रायोरिटी के आधार पर भरा जाए, ताकि ज़िले में हेल्थ सर्विसेज़ के लिए ह्यूमन रिसोर्स की उपलब्धता पक्की हो सके और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज़ की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी सुधार हो सके। सभी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है कि वे तय तारीख और समय पर आकर इस मौके का फ़ायदा उठाएँ।
