स्वास्थ्य विभाग में निकली बंपर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए विशेषज्ञ पदों पर होगी नियुक्ति

ज़िले की हेल्थ ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर अजीत वसंत ने निर्देश दिया है कि ज़रूरी और सर्विस से जुड़े पदों को प्रायोरिटी के आधार पर भरा जाए, ताकि ज़िले में हेल्थ सर्विसेज़ के लिए ह्यूमन रिसोर्स की उपलब्धता पक्की हो सके और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज़ की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी सुधार हो सके। सभी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है कि वे तय तारीख और समय पर आकर इस मौके का फ़ायदा उठाएँ।