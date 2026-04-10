10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्ती! कलेक्टर ने इंजीनियर-ठेकेदार को भेजा नोटिस, कहा- काम में लापरवाही नहीं चलेगी…

CG Collector Action: कलेक्टर कुन्दन कुमार ने नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं का सघन निरीक्षण कर साफ संदेश दिया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 10, 2026

निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्ती! कलेक्टर ने इंजीनियर-ठेकेदार को भेजा नोटिस, कहा- काम में लापरवाही नहीं चलेगी’(photo-patrika)

निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्ती! कलेक्टर ने इंजीनियर-ठेकेदार को भेजा नोटिस, कहा- काम में लापरवाही नहीं चलेगी’(photo-patrika)

CG Collector Action: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में चल रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं का सघन निरीक्षण कर साफ संदेश दिया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

CG Collector Action: स्विमिंग पूल निर्माण में आधुनिकता पर जोर

कलेक्टर ने निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण कर उसके ड्राइंग, डिजाइन और लागत का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य जिलों के उत्कृष्ट स्विमिंग पूलों का अध्ययन कर इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आकर्षक बनाया जाए, ताकि यह आम नागरिकों के लिए उपयोगी साबित हो।

गौरव पथ की धीमी प्रगति पर नाराजगी

गौरव पथ निर्माण कार्य की अत्यधिक धीमी गति और कार्य के रुके होने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने को कहा।

बारिश से पहले काम पूरा करने के निर्देश

कलेक्टर ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले लंबित निर्माण कार्यों को हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि शहरवासियों को असुविधा का सामना न करना पड़े और अधूरे कार्यों से नुकसान न हो।

नालंदा परिसर बनेगा युवाओं के लिए हब

नालंदा परिसर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने इसकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह परिसर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जहां बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे भविष्य में जिले के युवाओं के आईएएस और आईपीएस जैसे पदों पर चयन की संभावनाएं बढ़ेंगी।

नए नगरपालिका भवन और ऑडिटोरियम की योजना

नए नगरपालिका भवन के लिए चिन्हांकित स्थल का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने इसके डिजाइन को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित नगर निगम को ध्यान में रखते हुए भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल की जाएं। साथ ही शहर में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा गया।

प्रवेश द्वार की गुणवत्ता पर सख्ती

मुंगेली प्रवेश द्वार की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिलने पर कलेक्टर ने संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने गेट की गुणवत्ता में सुधार और आसपास की सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश दिए। साथ ही प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक और आकर्षक स्वरूप देने पर जोर दिया, ताकि यह शहर की पहचान बन सके।

लापरवाही और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने दोहराया कि जिले में चल रहे सभी निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, और इसके लिए सख्त निगरानी और जवाबदेही तय की जाएगी।

मुंगेली में कलेक्टर का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि अब निर्माण कार्यों में देरी और गुणवत्ता में कमी पर कड़ी कार्रवाई होगी। इससे न केवल परियोजनाओं की गति तेज होगी, बल्कि शहर के विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्ती! कलेक्टर ने इंजीनियर-ठेकेदार को भेजा नोटिस, कहा- काम में लापरवाही नहीं चलेगी…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नोटों का नेटवर्क बेनकाब: 17.90 लाख के साथ आरोपी पकड़ाया, छत्तीसगढ़ से एमपी तक फैला सिंडिकेट, हर गड्डी पर मोटा कमीशन

नोटों पर कमीशनखोरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Big Incident: अवैध रेत खनन में नाबालिगों से काम, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मासूम की मौत, दूसरा गंभीर

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मासूम की मौत (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

CG Accident: रेत खनन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, नाबालिग की दर्दनाक मौत

CG Accident: रेत खनन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, नाबालिग की दर्दनाक मौत
बिलासपुर

Chhattisgarh Crime News: पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्रकैद

आरोपी पति को उम्रकैद की सजा बरकरार (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: सालभर में 33 कैदियों की मौत, जेल स्वास्थ्य व्यवस्था पर हाईकोर्ट नाराज, डीजी से मांगा डिटेल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.