निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्ती! कलेक्टर ने इंजीनियर-ठेकेदार को भेजा नोटिस, कहा- काम में लापरवाही नहीं चलेगी…

CG Collector Action: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में चल रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं का सघन निरीक्षण कर साफ संदेश दिया कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।