CG Bribery Case: ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए वन विभाग के दो अधिकारी

ACB अधिकारियों के अनुसार, लोरमी निवासी अजीत कुमार वैष्णव ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि दिसंबर 2025 में वह अपने साथियों के साथ सुरही रेंज घूमने गया था। इस दौरान वहां बनाई गई एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनका वाहन जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, इस मामले में उन्हें और उनके साथियों को करीब 18 दिनों तक जेल भी रहना पड़ा।