27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंगेली

CG Bribery Case: ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए वन विभाग के दो अधिकारी

CG Bribery Case: ACB बिलासपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज में रेंजर और डिप्टी रेंजर को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

3 min read
Google source verification

मुंगेली

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 27, 2026

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)

CG Bribery Case: छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की सख्ती लगातार जारी है। इसी क्रम में बिलासपुर ACB की टीम ने मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व स्थित सुरही रेंज में बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के दो अधिकारियों- रेंजर और डिप्टी रेंजर- को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से वन विभाग सहित पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

CG Bribery Case: क्या है पूरा मामला

ACB अधिकारियों के अनुसार, लोरमी निवासी अजीत कुमार वैष्णव ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि दिसंबर 2025 में वह अपने साथियों के साथ सुरही रेंज घूमने गया था। इस दौरान वहां बनाई गई एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनका वाहन जब्त कर लिया। इतना ही नहीं, इस मामले में उन्हें और उनके साथियों को करीब 18 दिनों तक जेल भी रहना पड़ा।

जेल से बाहर आने के बाद जब अजीत कुमार ने अपने वाहन की रिहाई और चालान जल्द पेश करने के लिए वन विभाग से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने उनसे मोटी रकम की मांग की। डिप्टी रेंजर ने कथित तौर पर चालान जल्दी पेश करने के लिए 4 से 5 लाख रुपये खर्च आने की बात कही, जबकि जब्त वाहन छोड़ने के एवज में 70 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई।

ACB ने ऐसे बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की तैयारी की। 26 मार्च 2026 को शिकायतकर्ता को कोटा स्थित एक रेस्टोरेंट में रिश्वत की रकम देने के लिए भेजा गया। जैसे ही डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव ने 50 हजार रुपये की पहली किश्त स्वीकार की, ACB टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

रेंजर की भूमिका भी संदिग्ध

कार्रवाई के दौरान रेंजर पल्लव नायक भी मौके पर मौजूद थे। जांच में यह सामने आया कि उन्होंने भी शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद ACB ने उन्हें भी मामले में आरोपी बनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी रेंजर से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है।

कानूनी कार्रवाई

ACB ने डिप्टी रेंजर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि रेंजर पर धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों से आगे पूछताछ जारी है और इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

CG Bribery Case: लगातार हो रही कार्रवाई

ACB बिलासपुर की यह कार्रवाई पिछले दो वर्षों में 45वीं ट्रैप कार्रवाई है, जो यह दर्शाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी लगातार सक्रिय है। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी जानकारी तुरंत ACB को दें।

इलाके में मचा हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज है।

ये भी पढ़ें

CG Corruption News: भ्रष्टाचार पर ACB का प्रहार, 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया फूड इंस्पेक्टर
बिलासपुर
फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार गिरफ्तार (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Mar 2026 08:59 am

Published on:

27 Mar 2026 08:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mungeli / CG Bribery Case: ACB की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए वन विभाग के दो अधिकारी

बड़ी खबरें

View All

मुंगेली

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Bus Accident: अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, सड़क और परमिट विवाद के बीच मंत्री कश्यप पर उठे सवाल

अनियंत्रित होकर पलटी बस (photo source- Patrika)
मुंगेली

डिप्टी CM के कार्यक्रम में जाते समय हादसा, BJP मंडल अध्यक्ष की कार में लगी भीषण आग

BJP मंडल अध्यक्ष की कार में आग (photo source- Patrika)
मुंगेली

CG Satta Case: सट्टा खाईवाल ‘किंग लाला’ को कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी जल्द

सट्टा खाईवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (photo source- Patrika)
मुंगेली

CG News: पहले पैसा, फिर राशन… ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाए गंभीर आरोप

CG Ration: राशन दुकानों में बड़ा फर्जीवाड़ा, 19 लाख के चावल-शक्कर की गड़बड़ी में अब तक एफआईआर नहीं
मुंगेली

CG News: शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप, DEO ने की सख्त कार्रवाई

शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक (photo source- Patrika)
मुंगेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.