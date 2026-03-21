ACB Raid: एसीबी का बड़ा एक्शन… 35 हजार रिश्वत लेते AE-JE समेत तीन कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

इस पर एसीबी ने अपना जाल बिछाया और प्रार्थी की मदद से रिश्वत की राशि में मोलभाव कराया। जिस पर लेखापाल 8 हजार रुपए लेने में तैयार हो गया। एसीबी ने 20 मार्च को प्रार्थी को 8,000 रुपए लेकर देने भेजा। जहां लेखापाल प्रकाश जायसवाल ने पैसे लेकर जैसे ही अपने कार में रखा, आसपास फैली एसीबी की टीम द्वारा उसे ग्राम सेमरा के पास शाह क्रशर के पास दबोच लिया। उसके पास से रिश्वत में ली गई राशि 8000 रुपए की राशि आरोपी से बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है।