IPL सट्टा कनेक्शन में युवा मोर्चा महामंत्री गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, पुलिस पर जानकारी छिपाने के आरोप

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार जायसवाल ने बताया कि 29 अप्रैल को थाना सक्ती पुलिस को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि सक्ती निवासी भूपेंद्र राठौर मोबाइल फोन के जरिए आईपीएल मैचों में रुपए.पैसे का दांव लगाकर सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी भूपेंद्र राठौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जहां उसने सट्टा खिलाने की बात स्वीकार की। पुलिस द्वारा आरोपी के मोबाइल फोन की तलाशी लेने पर व्हाट्सएप चैट और रकम के लेनदेन से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य मिले। जांच में सक्ती समेत अन्य क्षेत्रों के लोगों के नाम सामने आए, इसके आधार पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।