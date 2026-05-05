Chhattisgarh Road Accident: नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा! कार-मेटाडोर की टक्कर में युवक की मौत

पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस घटना से मृतक के परिवार में शोक की लहर है, वहीं घायल युवकों के परिजन भी अस्पताल में चिंतित नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।